Інше

Ексгравець Шахтаря та Манчестер Сіті попрощався з футболом після благодійного матчу.

Колишній півзахисник Шахтаря, Манчестер Сіті та збірної Бразилії Фернандінью оголосив про завершення кар’єри професійного футболіста.

40-річний бразилець підтвердив своє рішення у середу, 19 листопада, під час виставкового благодійного матчу у Куритибі на Арені да Байшада.

"Я вже втомився. Сьогодні я вже втомився, пробігши трохи більше ніж 30 хвилин. У футболі більше немає нічого, що могло б мене мотивувати. Я вже досяг у ньому всього. Все, що міг отримати, я отримав. Тепер настав час насолоджуватися життям із сім’єю", – сказав Фернандінью після гри.

Five time Premier League winner Fernandinho has confirmed his retirement from football, aged 40 🥹🙏 pic.twitter.com/5XO71pBFoQ — OneFootball (@OneFootball) November 20, 2025

Бразильський півзахисник востаннє зіграв в офіційному матчі 8 грудня 2024 року за Атлетіку Паранаенсе проти Атлетіку Мінейру (0:1). Наприкінці грудня 2024-го його контракт із клубом завершився, і сторони не продовжили співпрацю. Відтоді Фернандінью перебував у статусі вільного агента.

У складі Шахтаря бразилець виступав у 2005–2013 роках. Фернандінью провів за донеччан 284 матчі, забив 53 голи та разом із клубом шість разів ставав чемпіоном України, виграв чотири Кубки й три Суперкубки України, а в сезоні 2008/09 здобув перемогу в Кубку УЄФА.

З Манчестер Сіті півзахисник п’ять разів ставав чемпіоном Англії, виграв один Кубок Англії, шість Кубків англійської ліги та один Суперкубок Англії.

У складі збірної Бразилії футболіст провів 53 матчі, забив два голи й у 2019 році став переможцем Кубка Америки.