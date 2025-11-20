Матч запланований на 8 січня — він пройде у Кувейті.
Марсель - ПСЖ, Getty Images
20 листопада 2025, 19:44
Матч Суперкубку Франції між ПСЖ та Марселем пройде 8 січня 2026 року в Кувейті. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату Франції.
Стартовий свисток прозвучить о 21:00 за місцевим часом – 20:00 за Києвом.
Минулого сезону ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке виграв чемпіонат та Кубок Франції, а Марсель завоював срібні медалі Ліги 1.
Для "провансальців" це перша путівка до Суперкубку Франції за останні п'ять років — востаннє Марсель ставав володарем трофею у 2011 році.
У матчі за Суперкубок Франції-2025, який пройшов у катарській Досі, ПСЖ мінімально обіграв Монако (1:0). Для парижан це був рекордний 13 трофей.