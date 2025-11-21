Франція

Аль-Хелаїфі захопився лідерськими якостями захисника та його тріумфом на континенті.

Президент ПСЖ та керівник Європейської асоціації клубів Нассер Аль-Хелаїфі високо оцінив рівень гри 27-річного марокканського захисника Ашрафа Хакімі, який нещодавно був визнаний найкращим футболістом Африки.

"Вважаю Хакімі одним з найкращих футболістів світу. Він найкращий гравець Африки, досяг неймовірних успіхів у минулому сезоні. Ашраф — лідер ПСЖ і капітан збірної Марокко. Дуже ним пишаюся", — сказав Аль-Хелаїфі.

Хакімі здобув звання найкращого гравця року в Африці, випередивши серед претендентів Мохамеда Салаха з Ліверпуля та Віктора Осімгена з Галатасарая.

У поточному сезоні на його рахунку 14 поєдинків, два голи та три передачі на клубному рівні.