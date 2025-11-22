Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Манчестер Сіті.

Ньюкасл та Манчестер Сіті зіграють на Сент-Джеймс-Парк у дванадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Едді Гау, після поразки від Брентфорда (1:3), залучив до стартового складу Лівраменто, Шера та Голла в обороні.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Ліверпулем (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Тіав, Шер, Голл — Гімараєс, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі, Вольтемаде, Барнс.

Запасні: Рамсдейл, Радді, Ботман, Еланга, Віллок, А. Мерфі, Ремзі, Нів, Майлі.



Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Фоден — Шеркі, Голанд, Доку.

Запасні: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Аїт-Нурі, Савіо, Хусанов, Бобб.



Гра Ньюкасл — Манчестер Сіті почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.