Англія

ісля новини про побутовий перелом пальця з’явилися перші реакції партнерів по команді.

Захисник Челсі Марк Кукурелла прокоментував курйозний інцидент з Коулом Палмером, який відклав повернення півзахисника після двомісячної паузи.

Кукурелла, знаючи про захоплення Палмера відеоіграми, зухвало натякнув на причину "зіткнення" з дверима: "Чесно кажучи, я не міг у це повірити. Він біг, бо, здається, грав у FIFA чи щось подібне. Це правда, що таке іноді трапляється. У нас було кілька таких випадків. Тепер йому потрібен відпочинок. Але це частина життя, частина футболу. У нас є особисте життя і такі проблеми. Сподіваємося, що він швидко одужає".

Цей іронічний натяк на необережність гравця під час надмірного захоплення грою, додає курйозності до вже самої по собі незвичайної спортивної травми, яка тепер відклала його повернення щонайменше до грудня.

Відсутність Палмера особливо відчутна напередодні важливих поєдинків: гравець пропустить матч Ліги чемпіонів проти Барселони, а також не зіграє проти Арсенала в неділю.

Саме для Кукурелли поєдинок з Барселоною матиме особливе значення. Захисник є вихованцем знаменитої академії каталонців Ла Масія, де тренувався з 2012 по 2016 рік.

"Це дуже особлива гра для мене та для моєї родини", – поділився він. "Я грав проти них багато років тому. Тепер у нас є можливість зіграти з ними в Лізі чемпіонів, це особливий вечір. Челсі – Барса – це завжди дуже особлива гра. Сподіваюся, ми зможемо виграти ці три очки. Я думаю, що зараз я на хорошому рівні і маю впевненість у собі".

На запитання, чи не шкодує він про свій відхід з іспанського клубу, Кукурелла відповів однозначно:

"Я не думаю про це, бо, можливо, якби я залишився в Барселоні, у мене не було б можливості грати в Лізі чемпіонів, грати за Челсі чи вигравати трофеї, які я вигравав. Все відбувається з певної причини".