Англія

Англійський півзахисник лікуватиме травму паху.

Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер залишатиметься в лазареті до листопада через проблеми з паховою зоною. Ця травма турбувала 23-річного гравця ще з передсезонної підготовки, через що він зіграв лише чотири матчі в новому сезоні.

Коул Палмер запатентував "Cold Palmer". Що це означає для нього і Челсі?

Палмер був замінений на 21-й хвилині програного матчу Прем’єр-ліги проти Манчестер Юнайтед 20 вересня. Тренер Челсі Енцо Мареска зазначив, що операція не потрібна, але гравцю необхідний відпочинок. Хоча спочатку очікувалося, що Коул повернеться після міжнародної паузи, його відновлення затягнеться.

Ймовірно, Палмер пропустить поєдинки Челсі проти Ноттінгем Форест, Аякса, Сандерленда та Вулвергемптона.

Під час цього міжнародного перерви його не викликали до збірної Англії, а тренер Томас Тухель висловив занепокоєння, що травма може стати хронічною.