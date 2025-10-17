Лідер Челсі та збірної Англії пропустить низку важливих матчів через травму паху, що ставить під сумнів його участь у найближчих матчах збірної перед Чемпіонатом світу.
Коул Палмер Getty Images
17 жовтня 2025, 13:42
Головний тренер Челсі Енцо Мареска повідомив невтішні новини для вболівальників клубу: атакуючий півзахисник Коул Палмер пропустить ще шість тижнів через травму. Мареска визнав, що його початковий оптимізм щодо швидкого повернення гравця був помилковим.
"Я помилявся. На жаль, йому потрібно ще шість тижнів. Ми намагаємося захистити Коула, наскільки це можливо. Найголовніше, щоб він повернувся повністю готовим", — заявив тренер на прес-конференції.
Ця новина стала серйозним ударом як для Челсі, так і для збірної Англії. Палмер, який був ключовим гравцем у переможних для синіх кампаніях у Лізі Конференцій та на Клубному чемпіонаті світу, цього сезону провів лише чотири матчі. Його відсутність буде відчутною у важливих поєдинках проти Аякса, Барселони та Арсенала.
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель також висловив занепокоєння, зазначивши, що травма може стати хронічною, і наголосив на важливості того, щоб Палмер грав без болю. Тепер гравець точно пропустить листопадові матчі збірної, що ускладнює його інтеграцію в команду напередодні Чемпіонату світу.
Мареска визнав, що замінити Палмера буде вкрай складно, назвавши його "унікальним" гравцем.