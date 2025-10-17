Англія

Лідер Челсі та збірної Англії пропустить низку важливих матчів через травму паху, що ставить під сумнів його участь у найближчих матчах збірної перед Чемпіонатом світу.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска повідомив невтішні новини для вболівальників клубу: атакуючий півзахисник Коул Палмер пропустить ще шість тижнів через травму. Мареска визнав, що його початковий оптимізм щодо швидкого повернення гравця був помилковим. ​

"Я помилявся. На жаль, йому потрібно ще шість тижнів. Ми намагаємося захистити Коула, наскільки це можливо. Найголовніше, щоб він повернувся повністю готовим", — заявив тренер на прес-конференції.

​Ця новина стала серйозним ударом як для Челсі, так і для збірної Англії. Палмер, який був ключовим гравцем у переможних для синіх кампаніях у Лізі Конференцій та на Клубному чемпіонаті світу, цього сезону провів лише чотири матчі. Його відсутність буде відчутною у важливих поєдинках проти Аякса, Барселони та Арсенала.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель також висловив занепокоєння, зазначивши, що травма може стати хронічною, і наголосив на важливості того, щоб Палмер грав без болю. Тепер гравець точно пропустить листопадові матчі збірної, що ускладнює його інтеграцію в команду напередодні Чемпіонату світу. ​

Мареска визнав, що замінити Палмера буде вкрай складно, назвавши його "унікальним" гравцем.