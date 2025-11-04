Ліга чемпіонів

Тренер Челсі сподівається на повернення зірки.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився думками щодо стану Коула Палмера напередодні матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Карабаху.

"Сможе він зіграти з Барселоною? Ми сподіваємося, але поки невідомо. Дуже хотів би бачити Коула тут завтра і в кожному матчі. Я неодноразово казав, що з Коулом ми граємо краще", — сказав Мареска на пресконференції.

Палмер пропустив останні дев’ять матчів через травму паху, але Мареска оптимістично налаштований. Відсутність зірки вплинула на гру Челсі, але команда виграла сім із дев’яти поєдинків без нього.

Незабаром Челсі чекатимуть матчі з Барселоною та Арсеналом наприкінці листопада, де повернення Палмера може стати важливим.

Раніше повідомлялося, що Веслі Фофана отримав заборону на керування авто за небезпечне водіння.