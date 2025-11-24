Головний тренер лондонського клубу вважає бразильського вінгера потенційним топгравцем.
Естеван, getty images
24 листопада 2025, 19:48
Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився думками про 18-річного бразильського вінгера Естевана, який цього літа приєднався до клубу з Палмейраса за 34 мільйони євро.
"Естеван, без сумніву, стане важливим гравцем цього клубу в майбутньому. Найголовніше, щоб він отримував задоволення від футболу, був щасливим і не думав про те, щоб бути кращим за інших гравців. Він стане топгравцем", — зазначив Мареска.
У поточному сезоні Естевао провів 16 матчів за Челсі, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, Кукурелья прокоментував ситуацію з Палмером та поділився емоціями перед грою з Барселоною.