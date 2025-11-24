Англія

Головний тренер лондонського клубу вважає бразильського вінгера потенційним топгравцем.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився думками про 18-річного бразильського вінгера Естевана, який цього літа приєднався до клубу з Палмейраса за 34 мільйони євро.

"Естеван, без сумніву, стане важливим гравцем цього клубу в майбутньому. Найголовніше, щоб він отримував задоволення від футболу, був щасливим і не думав про те, щоб бути кращим за інших гравців. Він стане топгравцем", — зазначив Мареска.

У поточному сезоні Естевао провів 16 матчів за Челсі, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

