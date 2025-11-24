Ліга чемпіонів

Гвардіола оцінив стан іспанського хавбека Манчестер Сіті перед матчем Ліги чемпіонів проти Баєра.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував стан іспанського півзахисника Родрі перед матчем п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Байєра.

"Родрі ще не відновився. Не впевнений, але залишилося недовго. Ми ще в процесі, з'ясуємо, коли він повернеться. Почекаємо ще трохи, щоб переконатися, що з ним все гаразд", – зазначив Гвардіола.

Футболіст проходить відновлення після травми хрестоподібної зв’язки коліна, отриманої у матчі сьомого туру англійської Прем’єр-ліги проти Брентфорда.

Раніше Гвардіола висловився про воротарську конкуренцію в Манчестер Сіті.