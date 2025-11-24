Англія

Головний тренер міцно налаштований на ключовий матч п'ятого туру групового етапу проти німецького клубу.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями перед матчем п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Байєра.

"Груповий етап має величезне значення, ми провели неймовірно хороші чотири гри, навіть з Монако на виїзді зіграли чудово. Зараз доведеться зіграти останні чотири матчі: два вдома, два на виїзді, завтра з командою, яка посідає третє місце в турнірній таблиці Бундесліги.

Надзвичайно важлива гра, яку нам потрібно завершити там, де ми хочемо опинитися, у першій вісімці. Перемога завтра та ще одне очко — і ми пройдемо до наступного раунду, випередивши 24 команди. Завтрашній день є важливим, зосередимося на тому, що нам потрібно зробити", — заявив Гвардіола.

Раніше Гвардіола висловився про воротарську конкуренцію в Манчестер Сіті.