Головний тренер міцно налаштований на ключовий матч п'ятого туру групового етапу проти німецького клубу.
Хосеп Гвардіола, getty images
24 листопада 2025, 18:58
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями перед матчем п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Байєра.
"Груповий етап має величезне значення, ми провели неймовірно хороші чотири гри, навіть з Монако на виїзді зіграли чудово. Зараз доведеться зіграти останні чотири матчі: два вдома, два на виїзді, завтра з командою, яка посідає третє місце в турнірній таблиці Бундесліги.
Надзвичайно важлива гра, яку нам потрібно завершити там, де ми хочемо опинитися, у першій вісімці. Перемога завтра та ще одне очко — і ми пройдемо до наступного раунду, випередивши 24 команди. Завтрашній день є важливим, зосередимося на тому, що нам потрібно зробити", — заявив Гвардіола.
