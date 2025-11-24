Італія

Головний тренер неаполітанців очікує складну гру і закликає команду віддати максимум зусиль з першої хвилини.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте розповів про підготовку команди до матчу Ліги чемпіонів проти Карабаху та важливість річниці смерті Дієго Марадони.

"Звичайно, це річниця смерті Марадони. Ми всі знаємо, що він символізує для Наполі, було б чудово присвятити йому перемогу. Карабах можна вважати несподіванкою Ліги чемпіонів. Вони мають сім очок, навіть на таких складних полях, як стадіон Бенфіки.

В останньому домашньому матчі з Челсі вони зіграли внічию, ледь не вигравши наприкінці. У клубу багато іноземних гравців, але ті добре влилися до складу. Нам знадобиться багато енергії від початку", — заявив Конте.

