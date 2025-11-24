Англія

Шведський фахівець підписав контракт після успішної роботи в Хаммарбю.

Мідлсбро офіційно оголосив про призначення Кіма Хельберга новим головним тренером першої команди.

37-річний наставник змінив на посаді Роберта Едвардса, який нещодавно очолив Вулвергемптон. Для Хельберга це перший досвід роботи в англійському футболі.

До переходу в Мідлсбро шведський спеціаліст працював із Хаммарбю, з яким двічі здобував срібні медалі чемпіонату Швеції. У минулому він також тренував Вернаму та входив до тренерського штабу Норрчепінга.

Після 30 набраних очок Мідлсбро посідає друге місце в Чемпіоншипі. У наступному матчі команда Хельберга 25 листопада прийме лідера турніру — Ковентрі.