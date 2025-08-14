Сума трансферу становила близько восьми мільйонів євро.
Рав ван ден Берг, ФК Кельн
14 серпня 2025, 19:41
Кельн на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Мідлсбро Рава ван ден Берга.
Угода з 21-річним нідерландцем розрахована до літа 2030 року. Сума трансферу становила близько восьми мільйонів євро.
Минулого сезону ван ден Берг провів 27 матчів без результативних дій.
Додамо, що Рав є братом Сеппа ван ден Берга, який раніше виступав за Ліверпуль, а зараз захищає кольори Брентфорда.