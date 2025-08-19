Англія

Юний талант уже зустрівся з уболівальниками клубу на Ріверсайді.

Норвезький півзахисник Сверре Нюпан офіційно приєднався до Мідлсбро на правах оренди на сезон 2025/26. 18-річний футболіст належить Манчестер Сіті, який підписав його місяць тому з Русенборга за 12,5 млн фунтів.

Юний талант вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління, нещодавно він був відзначений британським виданням як один із найкращих у світі у своєму віці. За рідний Русенборг Нюпан відіграв 70 матчів і забив 14 голів, демонструючи зрілість не за роками.

Перші хвилини на Ріверсайді Сверре провів разом із фанатами – він встиг роздати автографи під час відкритого тренування клубу в понеділок.

Нюпан став уже п’ятим підписанням Мідлсбро цього літа.