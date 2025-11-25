Англія

Півзахисник Евертона визнав свою провину за інцидент із одноклубником і пообіцяв, що подібне більше не повториться.

Півзахисник Евертона Ідріса Гує публічно вибачився за свою поведінку в матчі 12-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:0), під час якого отримав пряму червону картку за удар одноклубника Майкла Кіна.

У своєму зверненні 36-річний сенегалець наголосив на повній відповідальності за емоційний зрив:

"Я хочу перепросити мого партнера по команді Майкла Кіна. Я несу всю відповідальність за свою реакцію. Я також хочу вибачитися в одноклубників, персоналу та вболівальників клубу. Події не відображають того, хто я є насправді, і ті цінності, які я відстоюю. Емоції можуть досягати висот, але це не виправдовує таку поведінку. Я запевняю, що таке не станеться більше ніколи".

Інцидент стався під час суперечки між Гуйє та Кіном, після якої півзахисник дав ляпас партнеру й одразу отримав вилучення. Це перша червона картка хавбека за більш ніж чотири роки.

Попри гру в меншості майже весь матч, Евертон здобув перемогу на Олд Траффорд завдяки точному удару Кірнана Дьюсбері-Холла. Для Манчестер Юнайтед це перша поразка в АПЛ на своєму полі, граючи у більшості.

Після 12 турів Евертон має 18 очок і займає 11-ту сходинку турнірної таблиці. Наступний матч команда, за яку виступає українець Віталій Миколенко, проведе 29 листопада проти Ньюкасла.