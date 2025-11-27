Англія

Півзахисник вважає, що команда передусім має виправити гру в обороні.

Півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх окреслив головну проблему команди на цьому етапі сезону. Мерсисайдці вже зазнали дев'ять поразок у всіх турнірах, а останній невдалий результат був зафіксований у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ (1:4).

"Проблеми команди? Думаю, вони полягають у тому, що ми пропускаємо надто багато голів. Це наша головна проблема прямо зараз. Ми знаємо, що залишаємось топкомандою, але поки що все йде не за планом. Це складний момент.

Ми злі через поразку. У першому таймі, гадаю, ми грали непогано. Але в другому все пішло наперекіс. Важко підібрати слова. Ми у поганій формі, от і все", — підсумував гравець.

У наступному турі англійський Ліверпуль навідається в гості до міланського Інтера.

