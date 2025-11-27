Іспанія

Мбаппе на місці.

Став відомий список футболістів, які претендують на звання найкращого гравця місяця в чемпіонаті Іспанії за підсумками листопада. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

Загалом на нагороду претендують п'ять гравців:

Антуан Грізманн (Атлетіко) – 121 хвилина на полі, 3 голи.

Кіліан Мбаппе (Реал) – 259 хвилин на полі, 2 голи, 1 асист.

Жерар Морено (Вільярреал) – 198 хвилин на полі, 3 голи.

Ламін Ямаль (Барселона) – 267 хвилин на полі, 2 голи, 2 асисти.

Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад) – 270 хвилин на полі, 1 гол, 2 асисти.