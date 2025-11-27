Мбаппе на місці.
la liga
27 листопада 2025, 14:56
Став відомий список футболістів, які претендують на звання найкращого гравця місяця в чемпіонаті Іспанії за підсумками листопада. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.
Загалом на нагороду претендують п'ять гравців:
Антуан Грізманн (Атлетіко) – 121 хвилина на полі, 3 голи.
Кіліан Мбаппе (Реал) – 259 хвилин на полі, 2 голи, 1 асист.
Жерар Морено (Вільярреал) – 198 хвилин на полі, 3 голи.
Ламін Ямаль (Барселона) – 267 хвилин на полі, 2 голи, 2 асисти.
Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад) – 270 хвилин на полі, 1 гол, 2 асисти.