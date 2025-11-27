Ліга чемпіонів

Півзахисник ПСЖ підкреслив характер команди та зізнався, що не очікував оформити три голи.

Півзахисник Парі Сен-Жермен Вітінья прокоментував свій хет-трик у переможному матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенгема, який завершився з рахунком 5:3.

"Це був справді незабутній вечір, особливо для мене особисто. Але перш за все треба сказати про команду, про силу, яку ми знову продемонстрували. Нам вдалося подолати величезні труднощі, як і багато разів минулого року, двічі відстаючи. І навіть тоді, завдяки підтримці та атмосфері Парк де Пренс, це було неймовірно. Вони ніколи не переставали вірити в нас, і це видно на полі. Думаю, що це демонструє характер цієї команди.

У мій перший рік Луїс Енріке дуже допоміг мені, і я провів чудовий сезон. Але, гадаю, другий сезон, з Лігою чемпіонів, був важливим: я також добре почував себе в особистому плані. Тепер завдання — підтримувати цей рівень.

Це був не найкращий мій матч, але, звісно, він незабутній. І я запам’ятаю його на все життя, тому що ніколи не думав, що зможу зробити хет-трик", — сказав португалець.

Нагадаємо, Вітінья увійшов до історії Ліги чемпіонів: дев’ятий хет-трик проти англійського клубу.