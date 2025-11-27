Англія

Ексгравець Ліверпуля вважає, що розмови про можливу відставку наставника є передчасними.

Колишній півзахисник Ліверпуля Стів Макманаман прокоментував ситуацію навколо головного тренера команди Арне Слота, який опинився під тиском після серії невдалих результатів. Цього сезону мерсисайдці вже зазнали дев’яти поразок у всіх турнірах, остання з яких — 1:4 від ПСВ у Лізі чемпіонів.

Макманаман переконаний, що говорити про можливе звільнення фахівця наразі зарано.

"Думаю, ні, поки що рано говорити про це. Щоб такі питання піднімалися, Ліверпулю потрібно вилетіти з Ліги чемпіонів і опинитися в самому низу турнірної таблиці АПЛ.

На початку січня мерсисайдці грають із Арсеналом, тоді вже й треба буде думати про це. До того моменту сезон буде у розпалі", — зазначив Макманаман.

У наступному турі англійський Ліверпуль навідається в гості до міланського Інтера.

