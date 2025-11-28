Англія

Тренер червоних пояснив, як команда реагує на кризову серію поразок.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував затяжну серію невдач своєї команди, підкресливши, що клуб працює над пошуком рішень і не збирається опускати руки. Наставника цитує Фабріціо Романо.

"Не так просто сказати, що я можу робити інакше. Якщо ти виграєш, програєш або зіграєш внічию, завжди аналізуєш рішення, які приймаєш протягом тижня. Ми намагаємося знайти відповіді, які потрібні, щоб виграти гру. Зрештою, все зводиться до того, чим живе цей клуб – треба продовжувати боротися, і ми повинні робити це разом", — сказав Слот.

У середу Ліверпуль зазнав розгромної поразки від ПСВ у п'ятому турі Ліги чемпіонів — 1:4. Це вже третя поспіль невдача чинних чемпіонів Англії із різницею у три або більше м’ячів. Раніше команда програла Манчестер Сіті та Ноттінгему Форест по 0:3.

Зазначимо, що команда Арне Слота не лише програє часто, а й розгромно: вперше за 72 роки Ліверпуль поступився тричі з різницею у три та більше м’ячі