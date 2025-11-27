Англія

Головний тренер Арне Слот підтвердив, що Аліссон, Флоріан Вірц та Уго Екітіке можуть повернутися до складу вже цими вихідними.

Після серії невдалих результатів, кульмінацією якої стала болюча поразка 1:4 від ПСВ в Лізі чемпіонів, Ліверпуль нарешті отримав позитивні новини з лазарету.

Напередодні важливого виїзду до Лондона на матч проти Вест Гема, наставник червоних Арне Слот повідомив про стан ключових гравців.

Головний голкіпер Аліссон Бекер, який пропустив гру проти ПСВ через хворобу, вже відновив тренування.

"Алі знову тренувався з командою сьогодні, тому ми сподіваємося і очікуємо, що він буде доступний на вихідних", — зазначив Слот на прес-конференції.

Ще кращі новини стосуються зіркового новачка Флоріана Вірца. Німецький плеймейкер отримав травму під час міжнародної паузи, але його відновлення вийшло на фінішну пряму.

"У Флоріана завтра останній день реабілітації. Якщо все піде добре, він зможе потренуватися з командою в суботу", — додав тренер.

Також заспокійливою є ситуація з Юго Екітіке, який, шкутильгаючи, залишив поле в матчі проти ПСВ.

Медичний штаб не вважає пошкодження серйозним, тож нападник зберігає шанси зіграти проти молотобійців.

Ці новини є критично важливими для Арне Слота, чиє майбутнє на Енфілді опинилося під питанням після дев'яти поразок у останніх 12 матчах.

Попри тиск, нідерландський фахівець залишається впевненим у своїх силах:

"Ми продовжуємо боротися. Люди фокусуються на моментах, коли ми граємо погано, але є великі відрізки, де ми демонструємо якісний футбол" — заявив наставник.

Матч проти Вест Гема цієї неділі стане черговим іспитом для мерсисайдців, які намагатимуться перервати смугу невдач і повернутися в боротьбу за зону Ліги чемпіонів.