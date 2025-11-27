Німеччина

19-річний хавбек став трансферною ціллю для низки топклубів.

РБ Лейпциг встановив шалений цінник у 100 мільйонів євро на свого центрального півзахисника Ассана Уедраого. Про це повідомляє Bild.

19-річний німецький хавбек, придбаний у Шальке за 10 мільйонів лише півтора року тому, стрімко перетворився на одного з найперспективніших гравців Європи.

Попри травму підколінного сухожилля, отриману у матчі проти Вердера, Уедраого зберігає високий інтерес серед топклубів. У дебютному матчі за збірну Німеччини він забив уже через 114 секунд, що ще більше підвищило його цінність.

За інформацією джерела, за молодим футболістом уважно стежать Арсенал, Барселона та Ліверпуль. Контракт Уедраого з РБ Лейпциг діє до 2029 року, а сам клуб може отримати черговий трансферний джекпот, удесятеро більший за суму його придбання.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Ассана Уедраого також зацікавлені Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі.