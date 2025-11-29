Англія

Колишня помічниця фінансового менеджера лондонського клубу Клер Уолш визнала себе винною у шахрайстві на суму понад 200 000 фунтів стерлінгів.

Гучний фінансовий скандал сколихнув лондонський Челсі. Колишня співробітниця клубу Клер Уолш, яка обіймала посаду помічника менеджера з казначейства, постала перед судом і визнала свою провину у зловживанні службовим становищем з метою розкрадання коштів — Goal.

Згідно з матеріалами справи, протягом чотирьох років — з червня 2019 по жовтень 2023 року — Уолш незаконно привласнила 208 521 фунт стерлінгів.

Вона використовувала свій доступ до фінансових рахунків клубу для переведення грошей на власні потреби.

"Ви звинувачуєтеся у шахрайстві, сума якого перевищує 200 000 фунтів стерлінгів проти футбольного клубу Челсі. Це серйозний злочин, який виходить за межі повноважень магістратського суду щодо винесення вироку", — заявив суддя Кіран О'Доннелл під час слухання у Вестмінстерському магістратському суді.

Через значну суму збитків справу було передано до Королівського суду Айзлворта для винесення остаточного вироку. За британським законодавством, подібні злочини шахрайство шляхом зловживання довірою можуть каратися позбавленням волі на строк до 10 років.

Наразі дату винесення остаточного вироку ще не призначено, але прокуратура вже попередила, що злочин класифікується як категорія А (висока ступінь вини), що передбачає реальний тюремний термін.