Лондонський клуб розглядає можливість підписання голкіпера Мілана на правах вільного агента.
Майк Меньян, getty images
26 листопада 2025, 14:35
Челсі знову вийшов на зв'язок із представниками воротаря Мілана Майка Меньяна. Про це інформує журналіст Саша Тавольєрі.
За даними джерела, "сині" досі зацікавлені у підписанні Меньяна безкоштовно. Сам 30-річний французький голкіпер поки що не планує продовжувати свою чинну трудову угоду з Міланом.
Відзначається, що у разі успішного підписання нового воротаря, Челсі спробує продати Філіпа Йоргенсена.
Варто зазначити, що контракт Меньяна з Міланом закінчується вже наступного літа. У поточному сезоні він провів 13 матчів у всіх турнірах, пропустив дев'ять голів і сім разів зумів залишити свої ворота "сухими".
