Лондонський клуб розглядає можливість підписання голкіпера Мілана на правах вільного агента.

Челсі знову вийшов на зв'язок із представниками воротаря Мілана Майка Меньяна. Про це інформує журналіст Саша Тавольєрі.

За даними джерела, "сині" досі зацікавлені у підписанні Меньяна безкоштовно. Сам 30-річний французький голкіпер поки що не планує продовжувати свою чинну трудову угоду з Міланом.

Відзначається, що у разі успішного підписання нового воротаря, Челсі спробує продати Філіпа Йоргенсена.

Варто зазначити, що контракт Меньяна з Міланом закінчується вже наступного літа. У поточному сезоні він провів 13 матчів у всіх турнірах, пропустив дев'ять голів і сім разів зумів залишити свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Палмер повернувся до тренувань у загальній групі Челсі.