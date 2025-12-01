Англія

Іспанський півзахисник Арсеналу забив уже п’ятий м’яч головою та став лідером ліги за цим показником.

Мікель Меріно продовжує демонструвати високу результативність у сезоні-2025/26. Півзахисник Арсеналу став автором єдиного гола своєї команди у матчі 13-го туру АПЛ проти Челсі, який завершився нічиєю 1:1.

29-річний футболіст цього разу вийшов на позиції номінального форварда й відзначився у другому таймі. На 59-й хвилині Меріно точно пробив головою після навісу Букайо Сака з правого флангу, встановивши підсумковий результат зустрічі.

За даними Squawka, це вже п’ятий гол Меріно, забитий головою у 2025 році в матчах Прем’єр-ліги. Жоден інший футболіст англійського чемпіонату не має більшої кількості таких м’ячів.

У нинішньому сезоні на рахунку іспанця чотири голи та два результативні передачі у 19 матчах за Арсенал у всіх змаганнях.

