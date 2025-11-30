Німеччина

Перемога господарів з рахунком 4:0 та червона картка для Небеля змінили хід матчу.

Фрайбург здобув впевнену перемогу над Майнцем у домашньому матчі 12-го туру Бундесліги, розгромивши гостей з рахунком 4:0. Голами відзначилися Лукас Кюблер, Винченцо Грифо, Йоан Манзамбі та Патрік Остераге.

На 28-й хвилині зустрічі півзахисник Майнца Пауль Небель отримав пряму червону картку, що значно вплинуло на перебіг гри.

Завдяки цій перемозі Фрайбург набрав 16 очок та піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Майнц із шістьма балами залишився на останній, 18-й позиції.

Фрайбург - Майнц 4:0

Голи: Кюблер, 12, Гріфо, 26, Манзамбі, 50, Остерхаге, 90

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Гюнтер, 68), Гінтер, Лінгарт, Трой — Бесте, Еггештайн, Манзамбі, Гріфо — Сузукі (Матанович, 70) — Гелер

Майнц: Рісс — да Кошта, Белль (Ганче-Ольсен, 73), Потульські — Норден (Мелоні, 54), Сано, Кавасакі, Мвене — Небель, Голлербах (Зіб, 73) — Сон

Попередження: Кавасакі, Белль

Вилучення: Небель, 28