Челсі, Ман Сіті та Арсенал мають намір придбати вінгера польської Ягеллонії Оскара Петушевського. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, представники зазначених клубів вже провели попередні переговори з оточенням 17-річного поляка.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один рік.

Цього сезону Оскар Петушевські відіграв за Ягеллонію 25 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.