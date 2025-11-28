Юний поляк може переїхати до Англії.
Оскар Петушевські, Getty images
28 листопада 2025, 18:33
Челсі, Ман Сіті та Арсенал мають намір придбати вінгера польської Ягеллонії Оскара Петушевського. Про це повідомляє TEAMtalk.
За інформацією джерела, представники зазначених клубів вже провели попередні переговори з оточенням 17-річного поляка.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один рік.
Цього сезону Оскар Петушевські відіграв за Ягеллонію 25 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.