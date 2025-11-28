Англія

Юний поляк може переїхати до Англії.

Челсі, Ман Сіті та Арсенал мають намір придбати вінгера польської Ягеллонії Оскара Петушевського. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, представники зазначених клубів вже провели попередні переговори з оточенням 17-річного поляка.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один рік.

Цього сезону Оскар Петушевські відіграв за Ягеллонію 25 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.