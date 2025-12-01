Англія

Норвежець визнав, що команда не реалізувала свою перевагу.

Капітан Арсенала Мартін Едегор підсумував результат лондонського дербі проти Челсі (1:1) у 13-му турі АПЛ, відкрито визнавши, що команда не зіграла на рівні, який дозволив би здобути перемогу.

За словами норвежця, матч вийшов дуже жорстким і напруженим — обидва колективи боролися за кожен епізод, а вилучення у складі суперника лише підсилило відчуття, що каноніри повинні були дотиснути суперника.

"Через вилучення ми мали шанс виграти й зіграти якісніше в окремих зонах. Але ми взяли лише одне очко і повинні це прийняти. Ми не зробили достатньо, щоб обіграти Челсі. Рухаємося далі — спробуємо виграти наступний матч", — заявив Едегор.

У нинішньому сезоні хавбек провів 9 матчів за Арсенал у всіх турнірах та віддав два асисти.