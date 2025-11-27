Ліга чемпіонів

Вінгер лондонці запевняє, що його абсолютно не хвилює скептицизм вболівальників Арсенала, який супроводжував його літній перехід із Челсі.

Трансфер англійця за 48,5 мільйонів фунтів стерлінгів у липні викликав неоднозначну реакцію: понад 4000 фанатів навіть підписали онлайн-петицію з хештегом #NoToMadueke, протестуючи проти угоди.

Проте після дебютного голу за «Арсенал» у переможному матчі Ліги чемпіонів проти «Баварії» (3:1) Мадуеке вважає цей етап пройденим.

"Коли ви перебуваєте в центрі уваги громадськості — люди можуть говорити про вас усе, що хочуть. Але бути на стадіоні та відчувати, як фанати сприймають мене — це неймовірно. Критика залишилася в далекому минулому", — заявив футболіст.

Сезон для Мадуеке видався непростим через травму коліна, отриману у вересневому матчі проти Манчестер Сіті , через що він пропустив шість ігор Прем'єр-ліги.

Його повернення відбулося минулої неділі у дербі Північного Лондона проти Тоттенгема, де він отримав теплий прийом від трибун.

"Я граю на фланзі, я відчуваю їх, я чую їх. Коли вони так позитивно налаштовані, це дає мені величезний поштовх. Чесно кажучи, я в захваті від цього", — додав вінгер.

Вже цієї неділі на Арсенал, який наразі очолює турнірну таблицю, чекає важливий виїзд на Стемфорд Брідж до Челсі, що йде другим із відставанням у шість очок. Для Мадуеке це буде перша зустріч із колишньою командою.

"Атмосфера може бути ворожою, а може й ні. Але я професійний футболіст. Я грав за різних обставин і не знаю, чи зможе щось мене збентежити. Цей матч не про мене. Головна мета — щоб Арсенал здобув ще три очки в АПЛ та став ближчим до титулу", — підсумував Мадуеке.