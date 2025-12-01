Англія

Обидва голкіпери незадоволені своєю роллю після приходу Доннарумми та можуть змінити команду вже в січні.

Манчестер Сіті ризикує втратити одразу двох воротарів під час найближчого зимового трансферного вікна. За інформацією Daily Mail Sport, Джеймс Траффорд і Штефан Ортега налаштовані на відхід через відсутність ігрової практики.

Траффорд, який цього літа повернувся з Бернлі за 27 мільйонів фунтів, спочатку розраховував стати основним воротарем після відходу Едерсона. Йому навіть повідомили, що він приєднається до Сіті саме в такому статусі.

Однак на дедлайні клуб несподівано підписав Джанлуїджі Доннарумму з ПСЖ. З того моменту італійський кіпер відіграв усі матчі Прем’єр-ліги, залишивши Траффорда без шансів на місце у старті та знизивши його перспективи потрапити до збірної Англії.

Очікується, що Ньюкасл, який раніше також претендував на голкіпера, знову спробує підписати 23-річного англійця.

Незадоволений своїм становищем і Штефан Ортега. 34-річний воротар опустився на четверту позицію у внутрішній ієрархії після Маркуса Беттінеллі й навіть не потрапляє до заявки на виїзні матчі. Це спонукає його шукати варіанти продовження кар’єри поза Манчестер Сіті.

