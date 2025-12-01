Англія

Мерсисайдці готові інвестувати у французького півзахисника.

Ліверпуль планує зробити серйозну спробу підписати півзахисника Реала та збірної Франції Едуардо Камавінгу.

Як повідомляє Caughtoffside, мерсисайдці готові надіслати мадридцям офіційний запит на трансфер у розмірі 52 мільйони фунтів стерлінгів.

Під керівництвом Хабі Алонсо цього сезону Камавінга провів 14 матчів, загравши 563 хвилини, та відзначився одним голом і одним асистом.

Ліверпуль розглядає 22-річного француза як довгострокове підсилення центру поля. Реал наразі не коментує можливість продажу.