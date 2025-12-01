Мерсисайдці готові інвестувати у французького півзахисника.
Едуардо Камавінга, getty images
01 грудня 2025, 18:02
Ліверпуль планує зробити серйозну спробу підписати півзахисника Реала та збірної Франції Едуардо Камавінгу.
Як повідомляє Caughtoffside, мерсисайдці готові надіслати мадридцям офіційний запит на трансфер у розмірі 52 мільйони фунтів стерлінгів.
Під керівництвом Хабі Алонсо цього сезону Камавінга провів 14 матчів, загравши 563 хвилини, та відзначився одним голом і одним асистом.
Ліверпуль розглядає 22-річного француза як довгострокове підсилення центру поля. Реал наразі не коментує можливість продажу.