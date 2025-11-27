Англія

Лондонці готові викласти солідну суму за іспанського таланта Саму Агехова.

Через два роки після трансферу Гаррі Кейна до Баварії, Тоттенгем все ще шукає ідеальну заміну своєму найкращому бомбардиру. Попри підписання Домініка Соланке та оренду Рандаля Коло Муані, команда Томаса Франка продовжує відчувати дефіцит голів, особливо після того, як влітку клуб покинув і Сон Хин Мін.

За інформацією Sky Sport, лондонський клуб серйозно зацікавлений у підписанні 21-річного нападника Порту Саму Агехови Агехова вважається ідеальним кандидатом для системи Томаса Франка, який вміє розкривати потенціал форвардів як це було з Айваном Тоуні у «Брентфорді.

Тоттенгем — не єдиний претендент. Челсі також полює на гравця, трансфер якого до стану синіх зірвався влітку 2024 року через провалений медогляд.

Контракт Саму розрахований до 2029 року і має клаусулу в розмірі €100 млн. Проте президент Порту Андре Віллаш-Боаш, колишній тренер шпор, може погодитися відпустити гравця за €80 млн через фінансовий тиск на португальський клуб.

У сезоні 2025/26 іспанець вже забив 9 голів у 15 матчах. Минулого сезону він вразив усіх, відзначившись 27 разів у всіх турнірах.