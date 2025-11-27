Ліга чемпіонів

Головний тренер відзначив характер команди, індивідуальну майстерність і агресивність у матчі Ліги чемпіонів.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк проаналізував поєдинок Ліги чемпіонів проти ПСЖ (3:5) і відзначив сильні сторони своєї команди, незважаючи на поразку.

"Я задоволений грою. Це була саме та реакція, якої я чекав від гравців, від команди. Ми дуже наполегливо працювали над цим – гравці, персонал, я, щоб переконатися, що ми добре відреагуємо і відновимося, бо це дуже важливо після невдалої гри. Сьогодні я побачив більше рис команди, яку я хочу створити, яку ми хочемо створити. Набагато більше характеру, індивідуальності, агресивності. Три слова, які повинні бути в будь-якій команді.

Нападники забили два голи, і, на мою думку, вся команда показала хорошу гру. Арчі Грей, Лукас Бергвалл — позитивні моменти. Ми грали проти гідної команди, в якій є володар Золотого м’яча, а наступний, на мою думку, грає в півзахисті — Вітінья — вау, який гравець!

Сьогодні ми побачили те, на що, сподіваємося, можна сподіватися. Я думаю, що навіть два голи і одна гольова передача в кожній грі — це, мабуть, занадто. Він прийшов пізно, без передсезонної підготовки, не в найкращій формі, мав дві невдачі, особливо з мертвою ногою, а потім зі зламаною щелепою. Сьогодні ми побачили більше. Він все ще не в найкращій формі, сподіваємося, що будемо ще кращими.

План гри — дійсно натиснути на ПСЖ, грати один на один — це набагато більше відповідає моїй ідеї, цій агресивності, динаміці в команді. Сьогодні гра була більш відкритою, і ми могли використовувати мобільність Арчі, Лукаса, Папе, а також двох нападників, які добре працювали разом", — сказав Франк.

