Англія

Наставник шпор став на захист голкіпера команди та назвав неприйнятним свист вболівальників під час невдалого лондонського дербі.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк вибухнув критикою на адресу власних вболівальників після домашньої поразки від Фулгема (1:2).

Причиною обурення данського спеціаліста стала реакція трибун на помилку голкіпера Гульєльмо Вікаріо.

Під час другого взяття воріт Вікаріо припустився грубої помилки, покинувши ворота, чим і скористався суперник. Після цього епізоду стадіон почав освистувати власного воротаря кожного разу, коли той торкався м'яча.

Попри те, що Мохаммед Кудус скоротив відставання на 60-й хвилині, врятувати гру Тоттенгему не вдалося.

На післяматчевій пресконференції Томас Франк не стримував емоцій, захищаючи свого підопічного:

"Мені це не сподобалося. Наші вболівальники освистали Вікаріо одразу після помилки і продовжували це робити, коли він торкався м'яча. Вони не можуть бути справжніми фанатами Тоттенгема, тому що справжні вболівальники підтримують один одного.

Сам Вікаріо визнав свою провину за другий пропущений м'яч, назвавши поразку неприйнятною.

Для Тоттенгема ця невдача продовжила чорну смугу:

Команда не виграє вже у чотирьох матчах поспіль у всіх турнірах. У листопаді шпори здобули лише одну перемогу (над Копенгагеном у ЛЧ). Перед грою з Фулгемом команда пропустила сумарно 9 голів у матчах проти Арсенала та ПСЖ.

Наступне випробування чекає на команду Франка вже 2 грудня — важкий виїзд до Ньюкасла.