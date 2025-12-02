Англія

Джеймс Траффорд прагне покинути Етіхад через 5 місяців після переходу заради шансу зіграти на ЧС-2026.

Голкіпер Джеймс Траффорд, який лише влітку повернувся до Манчестер Сіті, вже планує свій відхід у найближче трансферне вікно.

23-річний воротар розчарований відсутністю ігрової практики та боїться втратити місце у збірній Англії. Молодий кіпер програє конкуренцію і майже не з'являється на полі.

Траффорд став одним із героїв минулого сезону, допомігши Бернлі вийти в АПЛ, що й спонукало Сіті повернути свого вихованця.

Головним мотиватором для Траффорда є Чемпіонат світу 2026 року. Новий тренер збірної Англії Томас Тухель чітко дав зрозуміти: до складу потраплять лише ті, хто має стабільну ігрову практику. Сидіння на лавці запасних «місцян» ставить хрест на мріях Джеймса поїхати на мундіаль до Північної Америки.

За інформацією daily mail, Траффорд налаштований рішуче і вже в січні шукатиме команду, де зможе стати номером один. Поки що невідомо, чи йдеться про повноцінний трансфер, чи про оренду, але очевидно, що амбітний англієць не готовий миритися з роллю дублера навіть у складі чемпіонів.