Англія

Вінгера Борнмута Антуана Семеньйо можуть підписати "містяни" за 74 млн євро.

Як повідомляє інсайдер Екрем Конур, вінгер Борнмута Антуан Семеньйо може поповнити склад Манчестер Сіті вже у січні 2026 року.

За даними джерела, "містяни" готові активувати опцію викупу 25-річного футболіста, яка становить 74 мільйони євро. Наразі Манчестер Сіті випереджає у перегонах за гравця такі клуби, як ПСЖ, Баварія, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенгем, Челсі та Арсенал.

У поточній кампанії Антуан Семеньйо взяв участь у 13 матчах у всіх турнірах, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі. За оцінками авторитетного порталу Transfermarkt, ринкова вартість вінгера становить 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола сподівається, що Фоден проведе всю свою кар’єру в Ман Сіті.