Англія

Вінгер Ліверпуля хоче залишитися на Енфілді попри інтерес інших команд.

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза опинився у сфері інтересів одразу кількох європейських клубів, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, дві команди із Серії А та один клуб із Ла Ліги проявляють активну зацікавленість у трансфері 28-річного італійця.

Попри зовнішній інтерес, сам К'єза не планує залишати Ліверпуль і хотів би продовжити виступи за команду Арне Слота. Нині тривають внутрішні обговорення щодо його майбутнього.

Ліверпуль придбав Кʼєзу в Ювентуса влітку 2024 року за 12 мільйонів євро. У цьому сезоні вінгер зіграв 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та зробив 3 асисти.