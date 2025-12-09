Ліга чемпіонів

Аргентинський вінгер відверто розповів про свій трансфер на Стемфорд Брідж.

Алехандро Гарначо назвав свій трансфер до Челсі вартістю 40 мільйонів фунтів кроком вперед у кар'єрі та наполягає, що не шкодує про скандальне завершення свого періоду в Манчестер Юнайтед.

21-річний гравець, який колись вважався одним із найяскравіших талантів на Олд Траффорд, залишив клуб у серпні після того, як втратив довіру головного тренера Рубена Аморіма.

На пресконференції в Бергамо перед матчем Ліги чемпіонів проти«Аталанти Гарначо виглядав спокійним та впевненим. На запитання, чи шкодує він про те, як закінчилася його історія в Юнайтед (публічна критика Аморіма призвела до відсторонення від першої команди), він відповів коротко: "Ні". Коли журналісти запитали, чи відчуває він смуток через це, відповідь була такою ж: "Ні".

Пояснюючи своє рішення перейти до лондонського клубу, Гарначо зазначив:

"Я прийшов сюди, щоб грати у свій футбол, щоб показати людям, яким гравцем я є. Іноді в житті потрібно щось змінювати, щоб зробити крок вперед або покращити свою гру. Це був правильний момент і правильний клуб, тому рішення було легким" — наголосив Алехандро.

Він також додав, що відчуває підтримку з боку нового тренера:

"Найголовніше — це впевненість. Енцо Мареска спілкується зі мною кожного тижня. Ми будемо ставати кращими — я як гравець і команда в цілому — з часом. Ми почали сезон три місяці тому, тож впевненість лише зростає" — зазначив футболіст.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска також прокоментував адаптацію аргентинця:

"Він може дати набагато більше, але це стосується не лише Алехандро. Ми працюємо з усіма гравцями, щоб покращити їхню гру. З ним легко працювати, він хоче вчитися, відкритий до нового, добре працює з м'ячем і без нього. Загалом він добре справляється" — зауважив наставник.

Цікаво, що Челсі спочатку намагався включити в угоду Ромео Лавію, щоб зменшити суму трансферу, але Манчестер Юнайтед відмовився через історію травм півзахисника, наполягаючи на прямій грошовій виплаті.