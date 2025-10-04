Англія

Евертон може стати новим клубом бразильського нападника вже у зимове трансферне вікно.

Арсенал готовий розлучитися зі своїм травматичним форвардом Габріелем Жезусом за пропозицію у розмірі близько 30 мільйонів фунтів, повідомляє TEAMtalk.

Лондонський клуб придбав бразильця у 2022 році за 45 мільйонів фунтів, однак тепер готовий піти на втрату 15 мільйонів, аби розвантажити склад.

Серед потенційних претендентів на Жезуса називають Евертон, який прагне підсилити атаку в січні та додати результативності своїй грі.

У поточному сезоні Габі Жезус не провів жодного матчу за Арсенал. У минулій кампанії на рахунку 28-річного бразильця 7 голів та 2 асисти в 27 поєдинках (1204 хвилини).