Англія

Надважлива перемога МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився після мінімальної перемоги над Ньюкаслом (1:0) в матчі 18-го туру АПЛ. Цитує португальського фахівця BBC.

«Нам довелося всім разом (з вболівальниками — прим.) страждати на стадіоні, було дуже важко.

Я вважаю, що перший тайм ми провели добре, а у другому просто оборонялися, намагаючись щось створити через Кунью. Ми мали моменти в контратаках.

Було багато матчів, у яких ми грали добре, але не брали очки. Сьогодні все було навпаки: ми страждали разом та перемогли.

Ми проводимо разом багато часу. Команда мала складні моменти, і іноді це може згуртувати колектив. Добре, що є досвідчені гравці, які допомагають молоді. Усі виклалися у цій грі.

У першому таймі ми показали, що єдиний спосіб створювати більше небезпечних моментів – грати у чотири захисники та насичувати центр. Це потрібно навіть для утримання м'яча. Я пам'ятаю матч торік: ми програли дуелі на флангах. І ми спробували уявити гру заздалегідь і створити для гравців комфортніші умови.

Ми не пропустили, зіграли у чотири захисники – тут і прес-конференція не потрібна. Коббі Мейну травмований, говорити нема про що, так що можна йти додому і насолоджуватися Boxing Day», – сказав Аморім.

Після цієї перемоги МЮ розташувався на пʼятій сходинці в АПЛ.