Трьох голів на власному полі виявилось замало.
Барселона— Атлетіко, Getty Images
04 березня 2026, 00:05
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона— Атлетіко 3:0 (перший матч – 0:4)
Голи: Берналь, 30, Рафінья, 45+5 (пен.), Берналь, 72
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде (Бальде, 12, Араухо, 71), Кубарсі, Мартін, Канселу — Берналь, Педрі — Ямал, Фермін (Рашфорд, 64), Рафінья — Торрес (Ольмо, 65).
Атлетіко: Муссо — М. Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Хіменес, 76), Джонні, Коке (Серлот, 58), Лукман (Моліна, 58) — Грізманн, Альварес (Баена, 69).
Попередження: Ольмо, Канселу, Ямаль — Баена