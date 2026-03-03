Іспанія

Бельгієць відверто розповів про свій стиль життя.

Колишній центральний півзахисник Роми та Інтера Раджа Наїнгголан у новому інтерв’ю згадав період роботи під керівництвом Лучано Спаллетті у Ромі та відверто висловився про свій спосіб життя.

За словами бельгійця, тренер навіть замикав його на базі в Тригорії до 22:30, аби він не залишав розташування команди. Побоювання полягали в тому, що футболіст може "дати собі волю".

"Вони казали, що якщо я не пив би і не курив, то міг би грати за Реал Мадрид, але без мого стилю життя я не був би щасливим і не показував би ту гру, яку показував", — заявив Наїнгголан в інтерв’ю AS.

Нині 37-річний Наїнгголан виступає за Патро Ейсден із другого дивізіону Бельгії, але, як і раніше, зізнається у глибокій прив’язаності до Роми.