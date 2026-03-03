Обережна гра команд Сеска Фабрегаса та Крістіана Ківу голів не принесла.
03 березня 2026, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер:
Комо — Інтер 0:0
Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Карлос, Вальє (Морено, 79) — да Кунья, Роберто (Діао, 70), Перроне — Войвода (Ван дер Бремпт, 79), Пас (Дувікас, 86), Какере (Батуріна, 86).
Х. Мартінес — Біссек, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 58), Фраттезі (Мхітарян, 85), Чалханоглу (Зелінські, 58), Сучич, Аугусто — Еспозіто (Тюрам, 58), Діуф (Енріке, 69).