Іспанія

Енріке Сересо жорстко відреагував на інтерес Барселони до аргентинця.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо категорично виключив можливість продажу нападника Хуліана Альвареса влітку, попри активний інтерес з боку Барселони.

Перед матчем-відповіддю півфіналу Кубка Іспанії проти Барселони на Камп Ноу функціонер чітко окреслив позицію мадридського клубу.

"Він є гравцем Атлетіко, як і Антуан Грізманн, і має з нами контракт. Він коштує дуже дорого і не продається", — цитує Сересо видання Mundo Deportivo.

26-річний аргентинець має контракт до 2030 року та розглядається Барселоною як пріоритетна заміна Роберту Левандовські, чия угода завершується наприкінці сезону.