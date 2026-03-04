Досвідчений іспанський фахівець підписав контракт до літа 2028 року.
Кіке Санчес Флорес, ФК Алавес
04 березня 2026, 00:39
Алавес офіційно оголосив про призначення Кіке Санчеса Флореса на посаду головного тренера першої команди.
Угода з 61-річним наставником розрахована до 30 червня 2028 року, фінансові умови контракту не розголошуються.
Флорес має значний досвід роботи як у Ла Лізі, так і на міжнародній арені. У різні роки він очолював Валенсію, Атлетіко Мадрид, Хетафе та Еспаньйол, а також працював із Бенфікою та Вотфордом. Найбільшого успіху тренер досяг із Атлетіко Мадрид у сезоні-2009/10, коли виграв Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.
Останнім місцем роботи спеціаліста була Севілья, яку він залишив у червні 2024 року. Загалом на його рахунку понад 350 матчів на рівні Ла Ліги.
Наразі Алавес посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги та веде боротьбу за збереження прописки в еліті. Очікується, що новий наставник уже найближчим часом приступить до роботи та дебютує на чолі команди в поєдинку проти Валенсії на Местальї.