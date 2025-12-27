Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 26 грудня 2025 року.

Манчестер Юнайтед здобув домашню перемогу над Ньюкаслом у матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги. Поєдинок на Олд Траффорд завершився з рахунком 1:0 і дозволив манкуніанцям тимчасово піднятися до зони єврокубків.

Вирішальний момент гри стався на 24-й хвилині. Після вкидання аута з лівого флангу м’яч опинився у Доргу, який ударом зльоту з-за меж штрафного майданчика влучив у ближній кут воріт. Для захисника це був дебютний гол у Прем’єр-лізі та за клуб.

У другому таймі Ньюкасл намагався врятувати матч і кілька разів був близький до взяття воріт — особливо після стандартів. Найнебезпечнішими стали удари Шера та Голла, один із яких прийшовся у поперечину. Втім, Манчестер Юнайтед зумів втримати мінімальну перевагу до фінального свистка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед у рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 1:0

Гол: Доргу, 24

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мартінес (Фредріксон, 88), Гевен, Шоу (Маласія, 87) — Далот, Каземіро (Йоро, 60), Угарте, Доргу — Кунья, Маунт (Дж. Флетчер, 46) — Шешко (Зіркзе, 61).

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Майлі, Тіав, Шер, Голл — Тоналі (Віллок, 77), Гімараєс, Ремзі (Жоелінтон, 68) — Дж. Мерфі (Барнс, 68), Вольтемаде (Вісса, 68), Гордон.



Попередження: Шоу, Кунья — Тоналі