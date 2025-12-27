Англія

Іспанець не виключає прихід нових гравців.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про роботу клубу у зимове трансферне вікно. Цитує іспанського фахівця City Xtra.

«Все може статися. На початку минулого сезону я ніяк не міг припустити, що перед зимовим трансферним вікном, коли ми підписали чотирьох або п'ятьох нових гравців, ми матимемо так багато травмованих.

Подивимося, що запропонує нам ринок. Я нічого не виключатиму. Ми повинні бути конкурентоспроможними увесь час», — заявив Гвардіола.

У зимове трансферне вікно сезону-2024/2025 Манчестер Сіті придбав нападаючого Омара Мармуша, півзахисника Ніко Гонсалеса, захисників Абдукодіра Хусанова, Вітора Рейса та Джума Ба.