Англія

Це була перша результативна дія за три місяці від українського футболіста.

Лінкольн Сіті у матчі 23 туру англійської Ліги 1 у гостях здобув перемогу над Барнслі (2:0).

У цьому матчі у стартовому складі гостей на поле вийшов український півзахисник Іван Варфоломєєв, який вже на шостій хвилині точно навісив зі штрафного, після чого Томас Хамер влучив у ворота суперника.

Потім на 72 хвилині Адам Річ подвоїв перевагу гостей.

Для 21-річного українця це була перша результативна дія за три місяці. На його рахунку 19 матчів у всіх турнірах та дві гольові передачі.

Після 23 турів Лінкольн набрав 44 очки і посідає друге місце у Лізі 1, відстаючи від Кардіффа на три очки. Позаду йдуть Бредфорд та Стокпорт.