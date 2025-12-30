Це була перша результативна дія за три місяці від українського футболіста.
30 грудня 2025, 07:43
Лінкольн Сіті у матчі 23 туру англійської Ліги 1 у гостях здобув перемогу над Барнслі (2:0).
У цьому матчі у стартовому складі гостей на поле вийшов український півзахисник Іван Варфоломєєв, який вже на шостій хвилині точно навісив зі штрафного, після чого Томас Хамер влучив у ворота суперника.
Потім на 72 хвилині Адам Річ подвоїв перевагу гостей.
Для 21-річного українця це була перша результативна дія за три місяці. На його рахунку 19 матчів у всіх турнірах та дві гольові передачі.
Після 23 турів Лінкольн набрав 44 очки і посідає друге місце у Лізі 1, відстаючи від Кардіффа на три очки. Позаду йдуть Бредфорд та Стокпорт.