Англія

Український півзахисник знову серед найкращих у складі команди.

У рамках другого туру Трофея футбольної ліги квартету D Лінкольн Сіті на своєму полі здобув переконливу перемогу над Манчестер Юнайтед U-21 — 3:0.

Українець Іван Варфоломеєв відіграв помітну роль: на початку другого тайму він віддав асист у моменті, коли "чорти" відкривали рахунок. У першій половині зустрічі він також отримав жовту картку, а на 66-й хвилині був замінений.

Цей успіх майже повністю повторює результат попереднього домашнього матчу, коли Лінкольн розгромив Ноттс Каунті з рахунком 3:0. Після двох турів команда має 6 очок і впевнено очолює квартет D.

Нагадаємо, що Іван також відзначився гольовою дією раніше: 23 вересня у Кубку ліги проти Челсі він оформив асист — тоді клуб українця поступився 1:2.